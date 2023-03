Terni, domenica c’è la Stad10. Cambia la viabilità: le chiusure temporanee previste

Sarà un’ultima domenica di grande sport nel territorio di Terni. A Piediluco spazio al I meeting nazionale di canottaggio, in città c’è nuova edizione di Stad10, la manifestazione podistica a firma della Ternana Marathon Club. Come di consueto ci saranno modifiche alla viabilità veicolare per consentire lo svolgimento dell’evento: «Certi della comprensione di tutta la cittadinanza, invitiamo a prendere visione del percorso. Dalle 11:15 circa sarà tutto libero».

Cosa cambia

A rendere noto ciò che accadrà è la società organizzatrice. Di seguito tutte le chiusure temporanee previste:

– Viale dello Stadio e Via Borsi parzialmente chiuse dalle 09:45 alle ore 10:15

– Viale Tito Oro Nobili e Viale Della Stazione chiuse dalle ore 09:45 alle ore 10:30

– Viale Cesare Battisti chiuso da Piazza Tacito a Via Oberdan dalle ore 10:00 alle ore 10:30

– Viale Oberdan chiusa nel senso di marcia da Via Battisti a Piazza Dalmazia dalle ore 10:00 alle ore 11:10, rimarrà aperto il senso di marcia opposto

– Piazza Dalmazia chiusa dalle ore 10:00 alle ore 11:00

– Via Botticelli chiusa nel senso unico di marcia in direzione Piazza Dalmazia, rimarrà aperto il senso di marcia opposto

– Via Istria, Via Nobili, Via Primo Maggio chiuse dalle ore 10:00 alle ore 10:40

– Via Manassei, Via Beccaria, Via Carrara chiuse dalle ore 10:00 alle ore 10:40

– Lungonera Cimarelli, Lungonera Guglielmi, Via Colombo, Corso del Popolo chiuse in una sola direzione (senso di marcia da Via Carrara a Corso del Popolo) dalle ore 10:00 alle ore 11:00, garantita la marcia in senso opposto

– Viale Battisti da Viale Nobili a Via Radice in senso contrario alla marcia, sarà lasciata libera l’altra corsia

– Via Radice in direzione Cimitero, sarà lasciata libera l’altra corsia

– Piazzale Caduti di Montelungo, chiuso dalle 10:15 alle 11:15

– Viale Borzacchini restringimento della carreggiata in direzione Stadio nel tratto compreso tra Caduti di Montelungo e Piazzale dell’Acciaio