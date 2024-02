Terni, domenica ‘storta’ per Pucci: tentato furto e clienti via senza pagare

«Proprio una domenica di m…». Il commento finale è indicativo: doppia sventura per l’Antica Macelleria Pucci di via Piave che, come raccontato via social dalla stessa attività, ha dovuto fare i conti con un due episodi non proprio piacevoli.

Tentato furto e clienti via senza pagare

Nella notte c’è stato un tentato furto – pubblicate in tal senso le foto – all’interno dell’attività. Niente da fare per i protagonisti, è andato a vuoto: « Il delitto si è consumato in meno di 120 secondi, giusto giusto per mandarci a dormire all’alba, tra vigilanza e tutto il resto. Ricordiamo al goffo Lupin che per la spesa della domenica siamo aperti dalle 8 alle 22. Va bene arrivare presto per evitare la fila, ma così è troppo», l’amaro messaggio con un pizzico di ironia di Pucci. Nelle ultime settimane sono stati diversi gli esercizi commerciali presi di mira. Poche ore ed ecco il secondo fatto, tra l’altro non nuovo – era già accaduto la scorsa estate, in quella circostanza ci furono le scuse – da queste parti: «Non bastavano i ladri notturni, oggi anche i ‘distratti’ diurni che se ne sono andati senza pagare il conto (da 120,70 euro in due, ndr). Con caffè e ammazzacaffè inclusi, perbacco. Pare incredibile, invece è tutto vero». E anche in questo caso c’è la pubblicazione di alcuni fotogrammi.