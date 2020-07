Terni, don Edmund: «Addio ad un pastore buono e generoso»

Un lento e continuo pellegrinaggio, fatto di preghiere, commozione, lacrime. In tanti sono rimasti colpiti dalla morte del parroco di San Matteo, nel quartiere di Campitello, don Edmund Kamiński, scomparso poco dopo le ore 20 di domenica all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove si trovava ricoverato in seguito all’incidente in cui era rimasto coinvolto in bici, sabato pomeriggio nella zona di Acquavogliera (San Gemini).

Commozione

Da quando la notizia si è diffusa in città, anche attraverso l’inequivocabile rintocco delle campane di San Matteo, la chiesa di cui don Edmund era parroco dal 2005 viene costantemente raggiunta da tante persone che vogliono testimoniare la propria vicinanza, il dolore e l’appartenenza ad una comunità che il religioso di origine polacca aveva saputo guidare con equilibrio e carisma, meritandosi il rispetto di tutti.

Il sindaco: «Un amico, un uomo buono»

Dopo il cordoglio espresso dal vescovo della Diocesi di Terni, Narni e Amelia, padre Giuseppe Piemontese, anche il sindaco di Terni Leonardo Latini ha voluto esprimere un pensiero addolorato e al tempo stesso affettuoso per il parroco scomparso che il prossimo 31 luglio avrebbe festeggiato 54 anni. «Apprendo con grande rammarico – ha scritto il primo cittadino su Facebook – la notizia della scomparsa di don Edmund Kamiński. Esprimo profondo cordoglio per la perdita di un amico, di un uomo buono, di una guida spirituale per tanti giovani, che con generosità e altruismo si è sempre messo a disposizione della comunità».

