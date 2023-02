Terni: don Francesco Marcoccio ospite dei salesiani

Sabato 4 febbraio, alle 17.30 presso l’auditorium dei Salesiani a Terni (via don Bosco, 3), si terrà un incontro sul tema: ‘Don Bosco e la chiesa, qualunque fatica è poca quando si tratta della chiesa e del Papa’. Interverrà don Francesco Marcoccio Sdb, vicario dell’ispettore dei salesiani dell’Italia centrale. «Si tratta di un appuntamento molto importante per la realtà salesiana ternana – spiegano gli organizzatori – che opera nella nostra provincia da quasi un secolo». I salesiani di don Bosco sono presenti in 132 paesi nel mondo e hanno le loro radici in un piccolo e periferico borgo contadino del nord dell’Italia chiamato i Becchi, in Piemonte. Ora porta il nome di ‘Colle don Bosco’ e si trova sotto il comune di Castelnuovo Don Bosco, nella provincia di Asti. Attualmente in Italia ci sono circa 2.250 salesiani, tra laici e sacerdoti, compresi i giovani in formazione iniziale. Sono suddivisi in 6 ispettori, ovvero raggruppamenti di case salesiane. L’inizio della storia della congregazione salesiana in Italia e nel mondo, denominata Società di San Francesco di Sales, ha dunque le sue radici nel piccolo e periferico borgo contadino del Piemonte e si è poi esteso in tutta Italia e nel mondo.

Condividi questo articolo su