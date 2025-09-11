Ad inizio dell’anno pastorale, sono stati resi noti dal vescovo Francesco Antonio Soddu alcuni avvicendamenti nelle parrocchie della diocesi di Terni, Narni e Amelua «per una migliore organizzazione della pastorale diocesana e parrocchiale». Vediamoli nel dettaglio.

A Terni nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore è stato nominato parroco fra Benone Butacu che sostituisce fra Luca Atzeni. Nella parrocchia di San Francesco di Assisi, dove opera la comunità salesiana, il nuovo parroco è don Mirko Mochi che sostituisce don Carlo Zucchetti. Si rinnova anche la comunità dei salesiani con l’arrivo di don Alvaro Forcelli vicario parrocchiale e don Umberto Gaetini. «I nuovi parroci di San Giuseppe e San Francesco faranno l’ingresso ufficiale il 5 ottobre prossimo».

Avvicendamento anche nella parrocchia di San Matteo Apostolo a Campitello dove «don Francesco De Santis lascia per limiti di età e per problemi di salute. Al suo posto è stato nominato amministratore parrocchiale don Luca Andreani, che farà l’ingresso ufficiale il 21 settembre, festa di San Matteo».

Ad Alviano nella parrocchia di Santa Maria Assunta è stato nominato amministratore parrocchiale don Giorgio Leonardi che sostituisce padre Michele Pellegrini «che dopo il periodo di ministero svolto nella diocesi di Terni-Narni-Amelia, rientra nella famiglia religiosa di appartenenza».