Nella giornata di giovedì, presso l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, sono stati consegnati e installati ulteriori dispositivi con strumentario audio-video ad integrazione della sala meeting, donata dall’associazione Terni Digital il 30 aprile del 2021 in periodo Covid.

Lo spazio, si trova presso la struttura complessa di oncologia medica e traslazionale, diretta dal dottor Sergio Bracarda. Si tratta di una sala meeting predisposta in maniera permanente per lo svolgimento di attività in remoto: riunioni virtuali dei gruppi multidisciplinari, webinar, meeting di ricerca, connessione con centri nazionali e internazionali, riunioni di comitati scientifici e gruppi di studio, organizzazione di eventi online.

La sala è stata dotata di nuove tecnologie, tra cui dispositivi mobili per il personale sanitario che si interfacciano con la strumentazione fissa. Il tutto è stato reso possibile grazie alla raccolta fondi organizzata dall’associazione Miranda nel Cuore Aps, TERNI I Favolosi Anni 60.70.80.90, Nuova Compagnia Teatro Città di Terni.

Il completamento della sala è stato presentato con un breve evento a cui ha preso parte il dottor Bracarda, il direttivo di Terni Digital, Miranda nel Cuore, TERNI I Favolosi Anni 60.70.80.90. che hanno permesso il completamento e l’aggiornamento tecnologico di questo importante spazio-meeting.