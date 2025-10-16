Due poltrone per il reparto di rianimazione dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: sono state donate dai familiari di Maurizio Zannetti, ristoratore ternano scomparso prematuramente lo scorso agosto. Dalla famiglia giunge un ringraziamento «a tutto il personale della rianimazione per l’umanità dimostrata» nel momento più duro della loro esistenza. Gli stessi familiari hanno voluto accanto a loro la presenza dell’Ifo Area medica Emanuela Santuro che «con grande spirito di squadra li ha aiutati nel percorso della donazione». Presenti alla donazione, il figlio di Maurizio Zannetti, Matteo, il cugino Claudio, l’Ifo Dea Mauro Scimmi, l’Ifoc Andrea Del Grande, il direttore della struttura complessa della direzione medica di presidio Massimo Rizzo, il direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione Rita Commissari e il personale infermieristico e oss del reparto.