Un cerchio che in qualche modo si chiude. Una donazione – anticipata da un’altra ad aprile con l’acquisto di alimenti per cani e gatti – che è stata effettuata venerdì in favore dell’oncologia dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, parliamo in particolare di televisori e software che è stato possibile acquistare con i fondi raccolti, complessivamente intorno ai 2.200 euro. A consegnare il materiale al personale del reparto sono stati la fondazione Sbrolli, il WWF di Terni e i colleghi di lavoro di Luca Di Calisto, 42enne ternano venuto a mancare prematuramente alla fine del 2024. E proprio dagli amici di lavoro, giunge un ricordo ed un pensiero toccante in memoria di Luca: «Era il minimo che potessimo fare per te. Sei stato una grande spalla su cui appoggiarsi, una presenza costante: le tue canzoni ci accompagnavano, ma erano le tue parole a diventare musica per le nostre orecchie. Grazie, a nome di tutti, per la persona che eri. Grazie per i sorrisi condivisi. Grazie per la passione che sapevi trasmettere ogni giorno al nostro lavoro. Siamo certi di aver compiuto un gesto sentito e gradito a tutti i donatori, ti auguriamo ancora oggi un riposo sereno, Luca Di Calisto».