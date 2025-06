Donazione in favore della struttura complessa di oncologia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, nella mattinata di lunedì, da parte di Giulia Montioni, in ricordo del papà Adriano. Si tratta in particolare di sedie a beneficio del reparto: «Per me averle donate – dice Giulia Montioni – va oltre il semplice gesto, perché mi fa sentire mio padre ancora vicino e lui ne sarebbe orgoglioso. Ringrazio tutto il personale della struttura di oncologia e in particolare la dottoressa Cristina Zannori per la sua grande professionalità e umanità che ha sempre dimostrato in questo lungo percorso». A ricevere la donazione, il primario Sergio Bracarda, la coordinatrice infermieristica Cristina Proietti, l’infermiera Annarita Argenti e il responsabile donazioni Leonardo Fausti.