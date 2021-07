Terni, donazioni al ‘Santa Maria’ per ricordare e migliorare

Nuove manifestazioni di solidarietà e impegno civico da parte di associazioni del territorio e singoli cittadini nei confronti dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. In questi giorni l’ospedale ha ricevuto tre distinte donazioni, accolte con brevi momenti di ringraziamento a cui ha preso parte il direttore sanitario Alessandra Ascani.

Le donazioni

La prima è quella effettuata dal Lions club Narni, insieme ai Lions Terni Host, Terni San Valentino, Terni Interamna e Terni dei Nahart: si tratta di sei televisori destinati al reparto di malattie infettive. «Un gesto che vuole evidenziare ancora una volta – spiegano i Lions – la professionalità e lo spirito di abnegazione del personale del Santa Maria, unanimemente riconosciuti da parte della collettività». L’iniziativa si pone anche l’obiettivo di ricordare Gianfranco Mascherucci, socio narnese dei Lions, già ricoverato e purtroppo in seguito deceduto. La seconda donazione è quella effettuata dall’Aucc (Associazione umbra per la lotta contro il cancro), relativa a una poltrona per pazienti destinata al reparto di oncologia. L’associazione, con tale gesto, intende ricordare la figura di Marco Falciatori. Il terzo gesto di solidarietà è quello del signor Stefano Zannori, il quale, con il premio ricevuto dall’azienda per cui lavora, ha donato un sanificatore a raggi Uvc.