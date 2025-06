Due carrozzine ed una poltrona per il reparto di oncologia dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: grazie all’iniziativa dell’Associazione umbra lotta contro il cancro (Aucc), sono state donate mercoledì mattina dalla famiglia Piconi, da Cristina Belluccini e da Sandro e Sonia Moracci in memoria dei propri congiunti: Massimiliano Piconi, Mirella Bertini Belluccini e Dina Angeli Felicioni Moracci. I dispositivi sono stati consegnati alla caposala del reparto Cristina Proietti, alla dottoressa Jennifer Foglietta, all’Ifo area medica Emanuela Santuro ed agli infermieri Jacopo Iachettini ed Elisa Ungari: tutti hanno espresso gratitudine per quanto donato in favore dei pazienti dell’oncologia ternana.