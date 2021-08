Terni, donna cammina in stato confusionale: arriva la Volante

È stata notata mentre camminava lungo strada della Val di Serra – direzione borgo Bovio, all’altezza della chiesa di San Zenone Martire in Terni – in condizioni precarie, parlando da sola e, talvolta, piazzandosi nel mezzo della sede stradale. Creando in questo modo pericoli per sé stessa e per chi in quel momento stava transitando con l’auto: è accaduto alle 11.30 con immediata segnalazione alla questura per evitare guai peggiori. La donna, di circa 30 anni, ha poi proseguito verso via Tre Venezie per poi, infine, raggiungere il bivio per via Vulcano: è qui che è stata raggiunta dalla squadra Volante per tutti gli accertamenti del caso.

