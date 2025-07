Dramma nella prima mattinata di domenica a Terni, intorno alle ore 8, dove una donna di 31 anni di origini albanesi e al nono mese di gravidanza, si è gettata nel vuoto da una finestra della sua abitazione, posta al secondo piano di una palazzina di via Sardegna, nel quartiere di borgo Bovio.

Trasportata con codice della massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale ’Santa Maria’ di Terni, è stata subito sottoposta ad un parto cesareo d’urgenza. Purtroppo però, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Le condizioni della donna sarebbero molto gravi.

Da quanto appreso, la 31enne era stata in cura in passato presso servizi psichiatrici, nel territorio folignate, per problematiche connesse. Le indagini sull’accaduto, coordinate dalla procura di Terni, sono condotte dalla polizia di Stato. Al momento non ci sarebbero ipotesi diverse dal gesto volontario, ma il lavoro degli inquirenti è finalizzato ad accertare ogni dettaglio della vicenda.