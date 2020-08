Terni: dopo madre e neonato, positivo anche il padre

Cresce di una unità il numero dei positivi attuali al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore – i dati sono forniti dalla Regione attraverso la dashboard aggiornata alle ore 10.05 di lunedì 3 agosto – si è registrato un ulteriore caso nel territorio comunale di Terni su 261 tamponi eseguiti in Umbria (il totale sale a quota 122.665). Invariati gli altri dati principali.

Dopo la madre e un figlio, positivo anche il padre

Il nuovo caso riscontrato a Terni è relativo al padre 42enne del bimbo di 16 giorni che si trova ancora ricoverato all’ospedale di Perugia insieme alla mamma, quest’ultima positiva ed asintomatica. L’uomo, di origine straniera ma da 11 anni residente a Terni – si apprende dalla Usl Umbria 2 – è risultato positivo al tampone rinofaringeo effettuato nella sede centrale della Usl i2 n viale Bramante, a Terni, dai sanitari del servizio di igiene e sanità pubblica diretto dalla dottoressa Luisa Valsenti. Il 42enne, totalmente asintomatico, si trova in l’isolamento domiciliare mentre risulta negativo al test l’altro bambino, di 6 anni, affidato alle cure di un’amica di famiglia.

L’aggiornamento a lunedì mattina

I casi complessivi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono 1.475 (gli attuali sono 32), mentre decessi e guarigioni restano fermi rispettivamente ad 80 e 1.363. Capitolo isolamenti: al momento risultano attivi per 631 soggetti (+28), dall’inizio dell’emergenza ne sono usciti in 30.100. Non cambia il numero dei ricoverati: 7 tra gli ospedali di Perugia e Terni. La positività attrbuita domenica al territorio di Magione è stata invece calcolata, come indicato dal sindaco Giacomo Chiodini, come ‘fuori regione’: si tratta infatti di una persona magionese che da tempo risiede fuori dall’Umbria.