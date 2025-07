Athletic Terni grande protaagonista ai campionati italiani juniores di Grosseto. Ancora una volta è la 18enne Giulia Colarieti a mettersi in evidenza.

Per lei ci sono due medaglie di bronze. La prima negli 800 metri dove ha concluso 3° in 2′.07.69, la seconda nei 1.500 grazie ad una performance da 4’34.59. «Adesso dita incrociate per la convocazione di Giulia agli Europei U20 in Finlandia, a Tampere dal 7 al 10 agosto, in una delle due specialità per le quali ha già ottenuto il minimo di qualificazione», spiega la società.

Nella categoria Juniores Chiara Critelli si piazza 19esima nei 400 dopo essere stata costretta a correre con un dolore al piede che le ha impedito di spingere: 57.92 il tempo finale, comunque non lontano dal suo personale di 57.44. Giornata no per Riccardo Befani che fa tre nulli nei tre tentativi a 4.60 ed esce di scena prima della finale del salto con l’asta dove era accreditato della terza misura nazionale. Peccato per Riccardo che era reduce dal 4.90 ad Agropoli lo scorso fine settimana dove aveva ulteriormente migliorato il suo record stagionale ed era forte di un personal best di 5.04.

Nella categoria Promesse, Ange Poggiani fa invasione di corsia e viene squalificato nella sua gara dei 400. Stefan Ambarus, invece, urta tre volte gli ostacoli e conclude la sua prova nei 400 hs con il tempo di 54.70 terminando al 20esimo posto, fuori dalla finale.

La staffetta 4×400 maschile Juniores di Alberto Menichetti, Alessandro Ferranti, Diego D’Inzillo e Alessandro Giamminonni chiude il campionato italiano di Grosseto per la rappresentativa #iloverun Athletic Terni con il quarto posto in batteria (tempo 3:27.90) e 16esimo posto assoluto.