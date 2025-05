Gli agenti della squadra Volante della questura di Terni nei giorni scorsi – il fatto risale alla notte fra il 2 e il 3 maggio – hanno denunciato in stato di libertà un cittadino albanese di 21 anni – da poco in Italia – per detenzione di droga a fini di spaccio. Il giovane è stato fermato al volante della propria autovettura e, controllato, è stato trovato in possesso di 26 dosi di cocaina per un totale di circa 13 grammi. Droga nascosta nel doppiofondo della bottiglia di una bibita. La polizia di Stato ha sequestrato anche un bilancino di precisione e una somma di denaro in banconote di piccolo taglio. Da quanto appreso l’uomo consegnava la droga ‘a domicilio’.