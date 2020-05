Terni, droga in via Braccini: un arresto

L’arresto risale alla notte fra martedì e mercoledì: in campo i militari del Gruppo di Terni della Guardia di finanza che, coordinati dal capitano Francesco Esposito, hanno fermato un 22enne del Gambia. Il giovane, controllato in via Braccini, aveva inizialmente fatto perdere le proprie tracce, lasciando a terra uno zaino con dentro circa 260 grammi di marijuana. Convinti che di lì a poco sarebbe tornato a cercare la ‘merce’, gli uomimi delle Fiamme Gialle lo hanno atteso e poi bloccato di nuovo all’interno di un appartamento della stessa zona, da cui un altro soggetto è riuscito invece a fuggire. In casa c’erano altri 500 grammi di droga fra marijuana e hashish e così per il 22enne – in Italia da circa 4 anni come richiedente asilo – è scattato l’arresto in flagrante. Arresto che il tribunale di Terni (giudice Biancamaria Bertan) ha poi convalidato, applicando nei confronti del 22enne, difeso dall’avvocato Francesco Montalbano Caracci, la misura dell’obbligo di dimora a Terni con permanenza domiciliare dalle ore 20 alle 6 del mattino. Udienza di merito il prossimo 22 giugno.

