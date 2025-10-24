Il questore di Terni Michele Abenante ha emesso due avvisi orali verso altrettanti soggetti gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di droga.

Il primo provvedimento riguarda un 39enne tunisino, denunciato per furto, rapina, lesioni personali, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e detenzione di armi e oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato recentemente arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla parte offesa, già disposto a suo carico. «La condotta complessiva – spiega la questura di Terni – unita alle frequentazioni con soggetti pregiudicati, ha indotto il questore a emettere il provvedimento dell’avviso orale, ritenendolo soggetto con attuale pericolosità sociale e propensione a delinquere».

Il secondo avviso orale è relativo ad un cittadino nigeriano di 25 anni, residente a Terni e con numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo, già sottoposto in passato agli arresti domiciliari, è stato più volte controllato in compagnia di altri pregiudicati, «confermando una pericolosa inclinazione alla commissione di delitti».

«Entrambi i provvedimenti – conclude la nota – predisposti dalla Divisione anticrimine diretta dal primo dirigente Andrea Sposi, rientrano nelle attività di prevenzione e controllo del territorio disposte dal questore Abenante, nell’ambito di una costante azione volta a tutelare la sicurezza pubblica».