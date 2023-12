Terni, due bici elettriche per la polizia Locale: «Passo innovativo» – Gallery

Polizia Locale, altra novità per il gruppo ternano. Lunedì mattina Umbria Energy, nella figura del presidente Carlo Alberto Befani, ha consegnato due bici elettriche da mettere a disposizione del comando guidato da Gioconda Sassi: saranno utilizzati per alcuni servizi. Ci ha pensato la dirigente e comandante Gioconda Sassi a dare delucidazioni in apertura: «Un passo innovativo per noi, utile per la pattuglia del centro cittadino nell’ambito del progetto sulla sicurezza». Per l’amministrazione in loco il vicesindaco Riccardo Corridore, alle prese in avvio con qualche perplessità sulla misura dei caschetti (con tanto di siparietto con il consigliere PD Pierluigi Spinelli, ‘test’ anche per lui): «Grazie ad Umbria Energy per questo dono, l’impatto ambientale deve essere più vicino possibile allo zero, è un aspetto importante. Rinforziamo la polizia Locale – ha aggiunto in un discorso più generale, focus sulle assunzioni -, ci crediamo fortemente». Infine Befani: «Terni in centro è pianura e sotto questo punto di vista somiglia un po’ a Ferrara, dove le biciclette sono più diffuse. Abbiamo accolto con piacere la richiesta della Sassi e dell’amministrazione, c’è sostenibilità ambientale. Una cosa giusta da fare. La vicinanza al Comune da parte nostra c’è sempre stata». Vedremo se in futuro ci saranno ulteriori donazioni, come auspicato da Corridore. A palazzo Spada anche l’amministratrice delegata di UE, Laura Caparvi.

