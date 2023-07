Terni, due campi da padel coperti in zona stazione: si prova la ‘trasformazione’

di S.F.

Il padel che sbarca anche a ridosso della passerella intitolata a Gino Papuli, in viale Proietti Divi. Prende corpo anche questa possibilità a Terni perché c’è chi ha convocato una conferenza di servizi decisoria per trattare l’argomento con tutti gli enti interessati dal procedimento: è il dirigente a pianificazione territoriale ed edilizia privata del Comune, l’architetto Claudio Bedini. Si parla nello specifico di una trasformazione.

Il tentativo

Siamo a pochi passi dal parcheggio per l’accesso alla stazione ferroviaria ed a farsi avanti su questo fronte è l’Asd Ferentillo Valnerina. Motivo: un’istanza di procedimento ordinario per – riportiamo testualmente – la ‘trasformazione di un campo da calcio esistente in un campo da calcio a nove e due campi da padel coperti’. Con tanto di spogliatoi e anche un chiosco. Andrà a buon fine il tentativo? Si vedrà a stretto giro. In passato qui hanno disputato le proprie gare interne i Terni Steelers che, per anni, hanno sfiorato a più riprese la vetta del football americano a nove in terza divisione.