Terni, corsi formazioni gratuiti con stage: opportunità Confapi

Un corso per tecnico aziendale e territoriale del ciclo dei rifiuti ed un altro per organizzatore di eventi sportivi, entrambi di 350 ore. Li organizza l’agenzia formativa della Confapi di Terni, l’Api servizi srl, e sono gratuiti: prevede uno stage di quattro mesi con retribuzione di 600 euro al mese.

IL MODULO PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER TECNICO AZIENDALE

IL MODULO PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI

Le caratteristiche

Confabi in merito informa che «la regolare frequenza ed il superamento degli esami finali danno diritto al rilascio di un attestato di frequenza con profitto. Nel caso in cui il profilo sia inserito nel repertorio regionale umbro delle qualificazioni, sarà rilasciato certificato di qualifica professionale». Il corso è rivolto a 15 allievi/e disoccupati o inoccupati diplomati o laureati iscritti ai centri per l’impiego della Regione Umbria: «8 posti saranno riservati a candidate donne». Per maggiori informazioni è possibile contattare Api servizi srl (si trova in via Manara 6) allo 0744 407623. Nel primo caso la domanda è da inviare con raccomandata A/R o tramite Pec ([email protected]) entro e non oltre il 10 settembre, nel secondo entro e non oltre il 30 settembre.