Terni, due giovani bevono birra in piazza Tacito: 100 euro di sanzione a testa

Multa di 100 euro a testa per i giovani, 332 a carico dell’esercente che gli ha venduto l’alcol. Questo l’esito dei controlli delle forze dell’ordine nell’ultimo weekend a Terni nell’area della movida: le sanzioni sono scattate per la violazione dell’ordinanza sindacale anti vetro.

Il controllo interforze



Le pattuglie si sono attivate sabato sera con il coinvolgimento di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia Locale. Mirino puntato in particolar modo su piazza Tacito da parte degli agenti della divisione amministrativa e sociale: «Hanno notato, ben oltre la mezzanotte, due ragazzi che passeggiavano, sorseggiando – spiega la questura – della birra da bottiglie di vetro, in palese violazione della nota ordinanza sindacale, che prevede il divieto di asporto di bevande in vetro ai fini del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana nelle aree site all’interno del centro urbano». Al momento è valida fino al 30 settembre dalle 15 alle 6 del giorno successivo nei weekend.

Sanzioni

I giovani hanno dichiarato agli agenti che le bottiglie in vetro le avevano acquistate in una kebabberia di piazza Europa. Quadro completato: 100 euro a testa per loro, 166 (moltiplicato per due) all’esercente. Non proprio una felice conclusione di sabato per loro. «I controlli della Polizia di Stato, finalizzati a garantire un’Estate Sicura, anche dal punto di vista del divertimento, verranno ripetuti anche nei prossimi fine settimana».