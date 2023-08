Prosegue il lavoro dei carabinieri del comando provinciale di Terni per contrastare lo spaccio di stupefacenti. Nel mirino dell’Arma sono finiti due iracheni di 32 e 24 anni, entrambi incensurati: i militari del nucleo investigativo hanno trovato nelle loro abitazioni sette grammi di hashish e uno di cocaina, più il materiale per il confezionamento e tre confezioni di farmaci anabolizzanti. C’è la denuncia per detenzione a fini di spaccio e ricettazione dei farmaci.

