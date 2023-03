Terni, Dup e bilancio ok in III commissione. Ora palla al consiglio

di S.F.

Documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2023/2025. Poi Peep/Paip, canone patrimoniale di occupazione, aliquote Imu e addizionale comunale Irpef: chiusa la partita in III commissione a Terni per la votazione – cinque voti favorevoli ciascuno – degli atti più rilevanti dell’amministrazione, da settimane al centro dell’attenzione tra incertezza politica e necessità di andare di fretta per sbloccare diverse partite contabili, anche legate al Pnrr. Ora entra in azione il consiglio comunale. C’è chi pensa che più di qualcuno potrebbe non presentarsi. Vedremo se andrà così.

COLLEGIO REVISORI: «INIZIARE A PENSARE AL POST DISSESTO»

Critiche e via libera

In aula la vicesindaco Benedetta Salvati e l’assessore al bilancio Orlando Masselli. Voto contrario su tutti gli atti da parte dei consiglieri di minoranza: nei vari passaggi sono stati ricordati i guai attesi con la fine del dissesto finanziario, la mancanza del mattatoio comunale, il commercio, i «27 milioni di debiti che restano in agenda per la prossima amministrazione, l’aumento di Irpef e Imu e la perdita di controllo sulle partecipate». Ad esporsi Alessandro Gentiletti (Senso Civico), Federico Pasculli (M5S) e Francesco Filipponi (Pd), mentre dall’altro lato ha replicato la sola Paola Pincardini (FdI): «Questa catastrofe delineata non appartiene a questa giunta. E tante cose sono state rimesse a posto». Soliti scontri politici.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

IL PRE-CONSUNTIVO 2022: IL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Imu, ristoratori e votazione

In poco più di mezz’ora si sono svolte le votazioni. Clima più che rilassato. L’ultimo punto interrogativo lo ha posto Pasculli – ci sarà un’interrogazione – tirando in ballo un’altra tematica: «Municipia sta contattando ristoratori e bar per chiedere la tariffa rifiuti in modo retroattivo, dal 2015, anche per le sistemazioni esterne. Abbiamo deciso di far chiudere tutti? Sarebbe gravissimo se fosse vero». Lunedì pomeriggio in consiglio si inizia dal Dup. Martedì il bilancio.