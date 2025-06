Fra le note di plauso per la brillante operazione della squadra Mobile ternana – 17 arresti per un totale di 31 indagati per traffico/spaccio di droga – c’è quella del sindacato autonomo di polizia Sap, per voce del proprio segretario regionale Claudio Nannini. Che l’operazione la conosce da vicino, da appartenente alla squadra Mobile di Terni, ma che su un piano più generale, ci tiene a sottolineare alcuni aspetti.

«Quanto compiuto – afferma – conferma la profonda abnegazione di tutta la squadra Mobile di Terni, in particolare dei colleghi della IV sezione antidroga che, con enormi sacrifici, hanno realizzato l’operazione ‘Amazzone’. Un plauso va al dottor Davide Caldarozzi, dirigente al tempo delle indagini, all’attuale dirigente Lorenzo Lucattoni, che l’ha eseguita, e a tutto il personale che spesso e volentieri sacrifica la propria vita personale e familiare per rendere un servizio allo Stato e alla collettività. Tanti operatori delle forze dell’ordine, ogni giorno, si spendono per gli altri e a loro dobbiamo un rispetto che spesso non viene riconosciuto».

Nannini rimarca anche la collaborazione delle istituzioni, nella fattispecie il Comune di Terni, «per aver messo a disposizione impianti di videosorveglianza che, nel quadro investigativo, si confermano sempre più utili. Ma un grande merito lo ha anche l’app YouPol, dove i cittadini, in forma anonima, possono inviare segnalazioni, nessuna delle quali viene ignorata dagli operatori della polizia di Stato. La collaborazione resta un elemento centrale da stimolare e su cui investire».

Infine, il segretario regionale umbro del Sap dedica un pensiero affettuoso al sostituto commissario Piero Lupi, responsabile della IV sezione antidroga della squadra Mobile ternana: «Essendo prossimo alla pensione, probabilmente per lui questa è stata l’ultima operazione ‘importante’. Gli auguriamo una vita piena di felicità e soddisfazioni, grati per quanto ha fatto per tutti noi ma soprattutto per i cittadini e le istituzioni. Mertita ogni bene».