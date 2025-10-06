Più che un gemellaggio, una ‘contaminazione’ reciproca che per il secondo anno consecutivo porta a Terni giovani provenienti dal Regno Unito e non solo. Quest’anno con una chiave ‘orientale’ – almeno sul piano dei sapori – in cui l’Umbria e Terni faranno, al solito, da punti di riferimento e guide. Il tutto nella giornata del 26 ottobre quando il ristorante Lillero si animerà con un’esperienza piuttosto insolita a queste latitudini. A spiegarla una delle anime del progetto, Alessio Avena, titolare del locale insieme a Lorenzo Marcelli.

«Grazie all’idea di un giovane, Alessandro Venturi di Roma e che vive a York (UK) da diversi anni, è nato un gruppo chiamato ‘Spaghetti Junction’, una rete composta da lui e da altri ragazzi con competenze di primo livello in ambiti che vanno dall’accoglienza alla ristorazione, dal design alle arti grafiche, fino alla moda».

Questo primo ‘embrione’ ha iniziato a lavorare con location di primo piano fra Italia e Regno Unito, creando eventi e serate in cui le culture – italiana e britannica – si mixano con esiti sorprendenti. «Poi questa idea – prosegue Alessio Avena – Alessandro l’ha portata nella ‘sua’ Roma con la ‘British Invasion’ il cui successo è stato immediato e straordinario».

E si arriva a Terni. Nel 2024 la prima ‘invasion’ da Lillero: «Un gruppo di una decina di ragazzi ci ha raggiunti, dando vita con noi ad una giornata-brunch in stile british. Con menù studiati, una cocktail list creata ad arte dai ragazzi del People e un clima di amicizia che ha fatto tutto il resto. Alla fine della giornata, era il 6 ottobre di un anno fa, abbiamo contato circa duecento presenze, diverse delle quali dall’estero, in un interscambio culturale nel segno del gusto. Qualcosa mai visto prima dalla nostre parti».

Da qui la decisione di ‘bissare’ – l’appuntamento è per il 26 ottobre – con una seconda edizione che si chiamerà ‘Conca Thai’: «Grazie ai nostri amici britannici, alcuni dei quali lavorano fra Londra e Bangkok, è stata ideata un’edizione che ci porterà a fondere sapori umbri e orientali. Abbiamo rinnovato la collaborazione con il People, estendendola alla pizzeria ‘Salto’ di Montecastrilli. Avremo un menù degustazione con una sfavillante drink list e, tutto intorno, un evento che promette di essere ancora una volta unico».

Il senso dell’iniziativa è, secondo Alessio, «nella fusione di culture diverse. Come un anno fa, Terni sarà raggiunta, appositamente, da giovani provenienti da Londra, Birmingham, Liverpool, Leeds, York, altri da Roma. E parliamo di ragazzi e professionisti di un livello molto alto. Da questa commistione nasce sempre qualcosa e il fatto che il nostro ‘piccolo’ Lillero ci sia, è un motivo di orgoglio. Per il futuro – conclude – ci piacerebbe portare un po’ di Umbria e di Terni in terra britannica. Vogliamo studiare un evento apposito, magari per la prossima primavera, per dare spazio alle infinite qualità rappresentate dalle nostre produzioni e dalla nostra cucina». Un format tutto da studiare, anche se il ‘ponte’ saldamente costruito in questi anni è una garanzia.