Terni e le buche: «Troppe in diverse vie. Almeno riempirle»

Via Monte Cimino, strada Santa Giusta e via Valiano. Sono le tre aree indicate dal capogruppo Pd Francesco Filipponi come critiche per le buche stradali: «Serve almeno un intervento per riempire le più consistenti», specifica il Dem. «Chiedo all’amministrazione comunale di programmare i rappezzi delle situazioni più pericolose e quando sarà possibile di rifacimento del manto stradale. La situazione di alcune strade versa in condizioni di degrado assoluto, soprattutto nelle zone periferiche. Sono necessari interventi in alcuni casi di totale rifacimento. Nell’imediato, con poche risorse, si possono sistemare intanto situazioni di pericolo per la pubblica incolumità delle persone. La zona – conclude – che segnalo ora è solo l’ultima di una lunga lista che richiede attenzione e programmazione da parte della giunta comunale».

