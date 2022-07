Terni e le perdite d’acqua, problemi anche a Torreorsina

Terni e le perdite d’acqua, percentuali sopra il 40% a livello comunale e oltre il 50% su base provinciale. Numeri ricordati dal numero uno della Sii, Carlo Orsini, la scorsa settimana in audizione a palazzo Spada. La problematica c’è anche a Torreorsina, una delle frazioni ternane, ed a segnalarlo è un residente: «Il nostro sindaco – fa presente – è molto celere a mandare l’ ordinanza di non sprecare l’acqua. Ma è molto menefreghista a controllare chi dovrebbe gestirla: a Torreorsina c’è una perdita da ormai venti giorni con diverse segnalazioni. Ci prendono in giro», l’amarezza nel constatare il mancato intervento.

