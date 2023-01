Terni: è Cicchella il nuovo procuratore facente funzioni

Il consiglio giudiziario dell’Umbria, nella riunione di giovedì 19 gennaio, ha dato parere favorevole all’unanimità alla proposta del procuratore generale presso la corte d’appello di Perugia, Sergio Sottani, in merito all’applicazione del sostituto procuratore Claudio Cicchella come procuratore della Repubblica di Terni facente funzioni. «L’applicazione – spiega la procura generale in una nota – ha effetto dalla data di oggi (venerdì 20 gennaio, ndR). Nell’occasione dell’immissione nelle funzioni presso la procura ternana – prosegue la nota – sarà presente anche il procuratore generale Sergio Sottani». Claudio Cicchella ha lavorato come sostituto presso la procura di Perugia fino al settembre 2017, per poi trasferirsi alla procura generale di Perugia dove è stato facente funzioni dal settembre 2020 al maggio 2021. Dopo la decisione del Csm in merito alla rimozione di Alberto Liguori dall’incarico di procuratore di Terni, le funzioni erano state svolte dalla sostituta Barbara Mazzullo. Ora tocca a Cicchella e il suo incarico – è l’ipotesi più logica – non sarà breve.

