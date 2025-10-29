Provvedimenti verso soggetti ritenuti socialmente pericolosi, applicando il Codice antimafia e misure di prevenzione personali. Sono stati applicati negli ultimi giorni dal questore di Terni, Michele Abenante. Vediamoli nel dettaglio.
Il Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) ha riguardato il 20enne della Tunisia arrestato nei giorni scorsi dalla squadra Volante di Terni, dopo un furto ‘con strappo’ ai danni di un giovane – privato della propria cassa bluetooth – nella zona di piazza Solferino.
Un giovane del Marocco è stato colpito dal divieto di ritorno a Orvieto per tre anni, a seguito dell’arresto per spaccio di droga operato dai carabinieri lo scorso 9 ottobre.
Avviso orale con divieto di detenere o usare riproduzioni di armi, artifizi pirotecnici e altri strumenti analoghi per il 70enne denunciato – insieme ad un 74enne – per ricettzione, nei giorni scorsi, dai carabinieri del comando stazione di Narni.
Un altro avviso orale ha riguardato un giovane ternano denunciato dai carabinier forestali per detenzione illegale di esplosivi.