Terni, è protesta contro gli esuberi alla Savit: «Un’ingiustizia»

di F.L.

Adesione per oltre il 90%, tra i circa 90 lavoratori umbri complessivi, allo sciopero di otto ore indetto lunedì da Fiom Cgil e Ugl metalmeccanici contro i sei licenziamenti di altrettanti lavoratori della sede di Terni annunciati dalla Savit, azienda metalmeccanica, controllata da Busitalia a totale capitale pubblico, che si occupa di manutenzioni, rifornimenti e pulizie dei mezzi del trasporto pubblico locale. In mattinata si è svolto anche un presidio davanti al sito di Maratta, a cui hanno dato la loro solidarietà anche alcuni autisti, che hanno fermato i loro mezzi fuori dai cancelli. I lavoratori interessati – addetti al rifornimento attualmente distaccati presso un’azienda terza che si occupa di pulizie – una volta licenziati verrebbero poi riassunti da questa stessa azienda, la Dusman, sulla base di un ‘accordo tra privati’, che comporterebbe comunque il passaggio al contratto del pulimento, svantaggioso per i lavoratori. Obiettivo dei sindacati, attraverso la loro protesta, non è solo quello di contrastare gli esuberi, ma anche di «accendere i riflettori sulla qualità del trasporto pubblico locale e sul futuro di un’azienda fondamentale per il diritto alla mobilità degli umbri».