Terni e Stroncone ‘mondiali’ grazie ai barboni al World Dog Show di Ginevra

di S.F.

Numerose soddisfazioni in salsa ternana nello scorso weekend a Ginevra, Svizzera, dove dal 24 al 27 agosto al Palexpo andato in scena il ‘World Dog Show’ 2023. Nel corso dell’esposizione canina mondiale sono arrivati una pioggia di titoli per i cani dell’allevatrice ternana – la struttura si chiama Definitive Cherish e si trova a Stroncone, dove l’attività di selezione nelle taglie media mole/nano e toy va avanti dal 1987 – Donatella Liurni, in gara con un bel po’ di barboni.

I trionfi e l’unione russo-ucraina

Il team guidato dalla Liurni ha conquistato titoli con diversi cani: vittorie con la barbona media maschio, femmina, nana, nana bianca, giovane medio e best opposite, più le affermazioni nelle varie classi di categoria. Si tratta di animali di diversi proprietari, ma tutti allevati a Stroncone. C’è anche un’altra curiosità di natura geografica, purtroppo ancora d’attualità in questo momento storico: l’aiuto nella toelettatura è a cura dell’ucraina Julia Degtyareva e la russa Yulia Marenkova. «L’amore per i cani e per l’allevamento unisce popoli di tutto il mondo, all’Expo non c’è guerra», ci tiene a sottolineare sul punto l’allevatrice di Terni. Ad assistere la Liurni c’erano Camilla Moschin, nipote dell’indimenticato Gastone, e Simone Bonanni.

I cani

La manifestazioni è stata una delle più importanti negli ultimi anni, con migliaia di iscrizioni da tutto il mondo. Per il gruppo ternano vittorie di Hamal (già protagonista a Brno nel 2021), Lizzie (miglior giovane), Elisabeth, Brando, Wish, Claretta e The Queen: «Andare a una competizione mondiale significa sottoporre i propri cani al giudizio di personalità che occupano i gradi più elevati delle organizzazioni cinofile di ciascun paese e non meno importante è il confronto con altri allevatori molto distanti da noi per poter valutare dal vivo il loro soggetti. Una gioia poter condividere questi successi», sottolinea l’allevatrice. Ritorno da Ginevra con un bel po’ di soddisfazioni.