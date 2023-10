Terni, E45 e Rato: due aperture ma ora il traffico da Orte ‘gira’ a Terni nord e quello da Perugia va a Maratta

Si aggiorna, come anticipato dall’assessore regionale Enrico Melasecche, la viabilità del ternano sulle strade a scorrimento veloce. A fare il punto, con tutti i dettagli, è Anas.

Svincolo E45 e Maratta

«Nella giornata di lunedì a Terni – spiega Anas – è stato ultimato e riaperto al traffico il tratto della carreggiata sud (direzione Orte) della strada statale 675 ‘Umbro Laziale’ (raccordo Terni-Orte) in corrispondenza dello svincolo E45 per Perugia/Cesena con conseguente riapertura della rampa che consente l’immissione sulla E45 in direzione Perugia/Cesena per il traffico proveniente da Terni. Nella giornata di martedì, sempre a Terni sarà ultimato e riaperto al traffico anche il tratto della strada statale 675 bis (Terni sud-Maratta) in carreggiata sud».

Lavori in direzione Terni

«Da mercoledì 11 ottobre – prosegue Anas – il cantiere si sposterà quindi sulla carreggiata in direzione Terni, per completare l’opera di risanamento della pavimentazione. Per consentire lo svolgimento dei lavori, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta mentre sarà chiusa la rampa che consente al traffico proveniente da Orte, l’immissione in direzione E45 Perugia/Cesena e in direzione Terni sud-Maratta (strada statale 675 bis). In alternativa, sarà possibile proseguire in direzione Terni e invertire la marcia utilizzando lo svincolo Terni nord. Il completamento di questa fase è previsto entro il 31 ottobre».

Il traffico da Perugia va sulla Marattana

«Per consentire al Comune di Terni le attività di propria competenza relative al getto della soletta del nuovo cavalcavia sulla strada comunale Gabelletta-Maratta – spiega Anas -, sarà provvisoriamente chiusa al traffico la rampa che consente l’immissione in direzione Terni per il traffico proveniente da Perugia/E45 e da Terni sud-Maratta (strada statale 675 bis). Come concordato con i tecnici del Comune, i due cantieri saranno infatti accorpati in un’unica configurazione così da limitare il disagio complessivo all’utenza che, al contrario, avrebbe subito una successiva ulteriore chiusura al traffico. In alternativa – conclude la società fornendo le indicazioni relative alla viabilità – il traffico proveniente da Perugia e diretto a Terni potrà proseguire in direzione Maratta e uscire allo svincolo ‘Terni centro-SP Marattana’, per proseguire poi lungo la SP24 ‘Marattana’. Il traffico proveniente da Terni sud-Maratta e diretto a Terni potrà uscire allo svincolo precedente ‘Terni centro-SP Marattana’, per proseguire lungo la SP24 Marattana».