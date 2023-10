Terni, E45 e Rato: riaprono la rampa verso Perugia e il collegamento con Maratta

«Sarà riaperta già da lunedì pomeriggio la rampa che consente l’uscita in direzione Perugia-Cesena per il traffico proveniente da Terni, mentre da mercoledì verrà riaperto il collegamento viario per il traffico proveniente da Terni, Perugia e Orte con la strada Marattana in direzione sud, al servizio anche del polo industriale e delle acciaierie». A renderlo noto è l’assessore regionale alle infastrutture, Enrico Melasecche, esprimendo «soddisfazione per il completamento dei due cantieri nell’ambito dell’opera di manutenzione programmata della strada statale 675 ‘Umbro Laziale’ (il Rato, ndR) che è stato comunicato alla Regione Umbria da Anas».

«Lavori celeri nonostante gli imprevisti»

«Si tratta di due cantieri importanti – afferma Melasecche – in seguito al cui completamento possono riprendere i flussi normali di traffico. Ringrazio pertanto Anas e le imprese impegnate. Dopo il reperimento del giunto speciale, il precedente montato 30 anni fa e fabbricato in Francia, cui l’impresa è stata costretta a rivolgersi, contrattempo non prevedibile inizialmente, i lavori sono ripresi su due turni e conclusi sollecitamente». Oltre a ciò, prosegue l’assessore, «si concludono i lavori sul raccordo Terni-Orte in modo da riportare correttamente il traffico, che in queste settimane ha impegnato i quartieri di borgo Rivo, Campitello e Gabelletta, sulla quattro corsie e di riportare la situazione alla quasi normalità. Rigenerato anche il sottofondo in modo duraturo, questa lavorazione ha una valenza per i prossimi venti anni, garantendo l’assenza di buche».

La riapertura di lunedì

Anas ha informato la Regioe che «lunedì 9 ottobre verrà completato il cantiere attualmente presente lungo la carreggiata sud (direzione Orte) della strada statale 675 ‘Umbro Laziale’, tra le progressive 9+100 e 11+600, e riaperto al transito entro il primo pomeriggio un nuovo tratto di pavimentazione di circa 600 metri di asta principale, oltre a circa 700 metri di rampe di collegamento della ss 675 con la ss 3 bis ‘Tiberina’ S.G.C. E/45 (direzione Perugia) e con la ss 675 bis (direzione Maratta). L’opera è stata realizzata in quattro settimane. Tale intervento – prosegue la Regione – inserito in un progetto complessivo di 5 milioni di euro di investimento, consentirà il risanamento profondo di circa 3,5 chilometri di carreggiata e di un chilometro di rampe di collegamento, con la realizzazione di circa 40 mila metri quadri di pavimentazione drenante».

Lavori in corso

«Mercoledì 11 ottobre – conclude la Regione Umbria – è previsto il proseguimento dei lavori mediante l’installazione del cantiere nella carreggiata opposta tra le progressive 14+100 e 9+100, onde completare i circa 700 metri di asta in direzione Terni, oltre alla rampa di collegamento tra la ss 675 ‘Umbro Laziale’ e la ss 3bis ‘Tiberina’S.G.C. E/45 per il traffico proveniente da Orte e diretto a Perugia».