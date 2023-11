Terni, ecologia urbana: per gli alunni ‘studio’ con i rapaci al parco – Gallery

I rapaci – in particolar modo un’aquila reale e un gufo regale – della Urbeteveris Falconis protagonisti al parco Ciaurro per sensibilizzare 134 alunni di Terni alle tematiche ambientali connesse all’ecologia urbana. La curiosa iniziativa – un evento dimostrativo – c’è stato martedì mattina al parco Ciaurro per consentire ai più piccoli di conoscere da vicino il predatore naturale ed assistere alle loro evoluzioni aeree sotto il controllo del falconiere Leonardo Sciarra. I falchi sono impiegati dal Comune dal mese di giugno nell’ambito del servizio di dissuasione dei piccioni domestici nel centro cittadino: un’azione di controllo biologico dei volatili indesiderati per tentare di ridurne la presenza. In loco l’assessore alla scuola Viviana Altamura, il dirigente all’ambiente Paolo Grigioni, la funzionaria con PO Giorgia Imerigo e la funzionaria Michela Moretti per coordinare il tutto.

