C’è un bel po’ di ‘densita’ ora a Terni – già prima non mancavano – in termini di impiantistica sportiva tra il centro e la prima periferia. Nel corso dell’ultimo quinquennio ci sono state nuove realizzazioni e ora il quadro è pressoché completo dopo gli interventi con fondi del Pnrr. In fondo le immagini.

Parliamo – citando i principali – del PalaTerni, l’investimento più rilevante del lotto. E poi a scendere tutti gli altri: il pala Di Vittorio è stato finora riqualificato con un esborso complessivo di 800 mila euro e nel 2026 è previsto un ulteriore sforzo economico da 100 mila euro (di mezzo anche le tribune). Altra struttura rimessa ‘a nuovo’ (con fondi Pnrr per oltre un milione) è il PalaMontanari (ex palaItis) di via Alberti, ormai ultimato ed in mano alla Provincia di Terni. Per quest’ultimo i posti per gli spettatori sono oltre 1.000.

Si prosegue poi con una nuova realizzazione, vale a dire il futuro (salvo sorprese) PalaGiansanti di piazzale Senio, più ridotto in termini di capienza (poco meno di 250 posti) ed in grado di ospitare pallavolo, basket e ginnastica. Così da ‘scaricare’ l’utilizzo del pala Di Vittorio. A chiudere il cerchio il rinnovato PalaSeconi per la pallacanestro, formalmente inaugurato dopo il restyling nel dicembre 2023.

Lavori fatti e conclusi, bene. Ora la parte più complicata, vale a dire la gestione e la sostenibilità nel lungo periodo. Il PalaTerni in tal senso ha già mostrato delle fragilità, l’auspicio è che non ci siano problematiche simili per gli altri. Per ora – in attesa dei bandi – tutto liscio all’apparenza.