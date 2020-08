Terni, elemosina ‘aggressiva’ e rapina: due denunciati

Richiesta d’elemosina in modo troppo aggressivo e rapina a danno della ex compagna. A finire nei guai a Terni nelle ultime ore sono un 29enne di nazionalità nigeriana e un 22enne egiziano, entrambi denunciati dalla squadra Volante.

L’aggressione

Il giovane nordafricano è stato bloccato nel corso della notte dagli agenti di polizia dopo che, per motivi di gelosia, ha preso con violenza il telefono cellulare alla ex compagna. Non solo: la donna è stata anche aggredita fisicamente.

Elemosina e insulti

Nella giornata di mercoledì la Volante ha invece deferito il 29enne che, da qualche giorno, era attivo di fronte ad un supermercato cittadino per chiedere l’elemosina. Tuttavia lo faceva con irruenza e in una circostanza l’addetto alla sicurezza è intervenuto per difendere una cliente in difficoltà: si è preso insulti e spinte. Da qui l’arrivo della polizia e la denuncia per violenza privata.