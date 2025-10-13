di Maria Luce Schillaci

Terni Energia, l’azienda operante a livello nazionale e internazionale nel settore delle energie da fonti rinnovabili, nell’efficienza energetica e nel settore ambientale, compie venti anni di attività. La ricorrenza è stata celebrata il 3 ottobre alla presenza dei vertici e dello staff aziendale, una cerimonia nel segno del ricordo del presidente Spartaco Franconi scomparso pochi giorni fa. Gli subentra Vincenzo Peponi, amministratore della Terni Grandi Impianti: «Continuiamo con forza la nostra missione – ha detto Peponi – proseguiamo come ci ha insegnato Spartaco, con spirito di squadra».

Una storia importante per un’azienda che si è imposta a livello mondiale. Vent’anni fa a Terni Stefano Neri, avvocato e docente universitario, ebbe l’idea di creare una nuova iniziativa industriale basata sulla ricerca e l’innovazione partendo dalle competenze tecniche presenti nel territorio e sulle loro aggregazioni. Questa idea coinvolse in modo rapido e spontaneo tecnici, piccole imprese, docenti universitari e manager.

Iniziarono a entrare i primi soci, nacque la Terni Research e poi TerniEnergia che divenne l’azienda di maggior successo con una crescita dirompente e in meno di tre anni giunse alla quotazione in Borsa Italiana all’interno della quale conquistò un posto nel segmento Star, quello riservato alle imprese di eccellenza. Oltre 4 mila soci, fino a 150 milioni di euro di capitalizzazione, presenza in tre continenti con tredici filiali estere, premi da New York, a Londra, a Hong Kong. TerniEnergia era diventata una multinazionale tascabile, leader italiana nel fotovoltaico, una grande industria innovativa e aperta con un curriculum di 500 megawatt di impianti realizzati. Poi l’allargamento del gruppo di appartenenza a settori diversi, dall’ambientale all’informatico.

Quindi la managerializzazione del gruppo che dopo quindici anni di successi conosce una crisi da cui è difficile uscire e lo scorso anno la liquidazione giudiziale per due delle maggiori società. L’azienda dell’energia era ormai divenuta marginale all’interno del grande gruppo ma ha sempre continuato le sue attività. TerniEnergia ha mantenuto le competenze, la sua ottima reputazione nel settore e viene messa all’asta. Una società ternana, la Terni Grandi Impianti Srl, l’acquista e intende farla tornare grande. Trova una piccola realtà che però ha in sé ancora competenze e organizzazione straordinarie, un mercato che sembra la stesse aspettando e in pochi mesi realizza impianti fotovoltaici tra i più importanti in Italia. La clientela è di elevato livello. Ora l’azienda torna nella sua prima sede, nel centro storico di Terni e celebra i suoi venti anni con un evento solo aziendale nel ristorante ternano dove avvenne il suo concepimento.

Durante la cerimonia è stato osservato un minuto di silenzio proprio per ricordare il co-fondatore Spartaco Franconi. Il nuovo CdA vede dunque Vincenzo Peponi presidente, Laura Neri amministratore delegato e Domenico De Marinis (figlio dell’ex prefetto di Terni) consigliere indipendente. E poi i grandi cantieri fotovoltaici già conclusi e quelli iniziati quest’anno: si tratta di oltre 60 megawatt. Ripartenza in grande. Sempre durante la serata c’è stato un collegamento con un ospite speciale: Simone Moro, l’alpinista italiano che detiene il record mondiale di conquiste di vette oltre gli 8 mila metri d’inverno. Una testimonianza del nesso tra passione, volontà, sofferenza, rischio, smarrimento e successo.

È stato Stefano Neri a spiegare la sua presenza, con un parallelo tra le esperienze di Simone Moro e la straordinaria storia di TerniEnergia. Neri ha parlato delle sue assunzioni di responsabilità ricordando Churchill secondo cui il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale e l’importante è il coraggio di continuare. Tra i presenti anche grandi protagonisti della storia dell’impresa: Paolo Ricci, Fabrizio Venturi, Giorgio Maurini, Corrado Giancaspro, Moreno Mancini e tanti giovani. Tutto lascia intendere che questo ventesimo genetliaco sia più un po’ un punto di partenza che un traguardo raggiunto.

«Stiamo lavorando per migliorare i nostri processi – ha detto Laura Neri – per renderli ancora più vicini al mercato e ai nostri clienti, per tutti noi è importante la serietà e la professionalità. Oggi abbiamo una struttura che collabora con partner esterni che ci garantisce servizi diversificati, una strategia che ha una rete di partner qualificati e che dunque ci avvina ai clienti. Noi siamo pronti alle sfide».

