Un 18enne e un 17enne, originari rispettivamente della Tunisia e dell’Egitto, sono stati arrestati all’alba di domenica – l’intervento è scattato poco dopo le 6 del mattino – dalla squadra Volante della questura di Terni nella zona di via Breda. I due si erano introdotti in un’abitazione e sono stati sorpresi a rovistare nei mobili della cucina, in cerca di oggetti di valore.

Entrambi già noti per reati contro il patrimonio e la persona, sono stati arrestati in flagrante per furto in abitazione in concorso. Oltre a ciò, nei loro confronti il questore Michele Abenante ha disposto la misura di prevenzione dell’avviso orale, seguita dal divieto di dimora in provincia di Terni sancito dal tribunale – giudice Simona Tordelli, pm in udienza Stefano Cerquetti – all’esito della direttissima di lunedì mattina. I due sono difesi dagli avvocati Tommaso Filidei ed Erika Brunori.

«L’abitazione, recentemente ristrutturata e ammobiliata ma non ancora abitata – conclude la questura di Terni -, è stata poi riconsegnata alla legittima proprietaria. L’intervento tempestivo e risolutivo della Volante è stato possibile grazie alla pronta segnalazione al numero unico di emergenza 112 che ha permesso di sventare un furto e assicurare alla giustizia i responsabili».