L’intervento è scattato in via Lungonera Savoia, nei pressi dell’incrocio con via Turati, nella prima mattinata di martedì mattina, intorno alle 7. La segnalazione era relativa ad un giovane steso a terra, apparentemente esanime, sulle scalette che collegano con via Montello. E quando la polizia di Stato – squadra Volante di Terni – è intervenuta sul posto, è accaduto di tutto, o quasi.

«Alla richiesta di fornire le proprie generalità – spiega una nota della questura di Terni – il giovane si è mostrato da subito agitato, rifiutandosi di collaborare e iniziando a inveire e minacciare gli operatori. Alla vista della polizia ha inoltre tentato di sottrarsi ai controlli, spingendo uno degli agenti e colpendolo, costringendo il personale ad intervenire per bloccarlo».

«Durante le fasi di accompagnamento in questura l’uomo – il 27enne Y.R. originario del Marocco, residente a Terni e con numerosi precedenti per droga – ha continuato ad opporre resistenza, sferrando calci e provocando lesioni a due operatori». Addosso e nello zaino che aveva con sé, gli agenti hanno trovato poco meno di 2 grammi di hashish e una dose di cocaina. Per il 27enne sono così scattati l’arresto in flagrante per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e la segnalazione in prefettura in quanto assuntore.

Non solo. Sempre nello zaino c’erano tesserini sanitari e carte di pagamento appartenenti ad altre persone: per questo è stato denunciato anche per ricettazione. Mercoledì il tribunale di Terni ne ha convalidato l’arresto, applicando nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma due volte la settimana.