Il furto è stato messo a segno nella prima serata di sabato 1° novembre – intorno all’ora di cena e forse anche poco prima – in un’abitazione della zona di Terni Est, fra Toano e strada della Valserra, a pochi passi dalla chiesa di San Zenone Martire. Ignoti – probabilmente una banda giunta da fuori città e ben organizzata, ha assaltato un’abitazione privata con tanto di ‘frullino’, causando numerosi danni e portandosi via un bottino ingente fra contanti e beni di valore. Oltre ad aprire la cassaforte presente, i malviventi hanno rovistato ovunque e messo a soqquadro l’intero appartamento. Facile immaginare i sentimenti di chi lì ci vive.

Sul posto, per le indagini del caso, è giunto personale della questura di Terni e l’episodio fa il paio con altri avvenuti in zona, più e meno recentemente. Da Tuillo a Toano, da borgo Bovio all’area di Rocca San Zenone e Valserra, si registrano diversi furti in abitazione. La vicinanza della superstrada, che consente di andare verso Perugia/Roma, Spoleto con la Flaminia e Rieti, certamente non aiuta. Quello è uno snodo cruciale per far perdere le proprie tracce, ma la sensazione di chi vive in zona è che sia in atto una recrudescenza, di quelle che fanno male ai cittadini.

