Campeggio Marmore, ancora pressing: «Bando a brevissimo»

Il tema al centro dell’attenzione era un altro, vale a dire la specifica di destinazione d’uso per far sviluppare una nuova palestra – nella struttura di proprietà Superconti – in via del Centenario. Ma visto che l’estate è in arrivo e i tempi sono più che stretti, nella I° commissione consiliare di martedì mattina si è tornati a parlare dell’annoso problema legato al campeggio di Marmore: quando arriva il tanto atteso bando temporaneo per la riapertura? A stretto giro, a quanto pare. D’altronde sono trascorsi altri due mesi dai primi annunci.

CAMPACCI, BAR E MARMORE: RESTA LO STALLO

1° MARZO: «BANDO E VARIANTE PRG»

LA MANIFESTAZIONE DEL 21 FEBBRAIO

Bordoni si espone



Presenti in commissione l’assessore Leonardo Bordoni e il funzionario tecnico Antonino Cuzzucoli. Dalla palestra il focus si è spostato per un paio di minuti sul campeggio in località Campacci, off-limits da cinque mesi ed in attesa di riapertura nell’area attuale dopo le polemiche dei mesi scorsi. A chiedere un aggiornamento sul tema è stato il consigliere Emanuele Fiorini: «È di competenza – la risposta di Bordoni – di un altro assessorato, ma lavoriamo in modo corale e quindi a brevissimo avremo la possibilità di andare a mettere a bando la gestione per un periodo temporaneo. Così sì potrà procedere con le variazioni urbanistiche: chiaro che quest’ultima ha dei tempi non compatibili con la gestione dell’esercizio, ma ciò non esclude l’attività provvisoria su un’area Gv che in questa fase può accogliere il camping». A Marmore si resta in attesa.