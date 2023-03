Terni, area ex Camuzzi: altra consiliatura e zero passi in avanti. Progetto al palo

di S.F.

«C’è una trattativa in corso ma c’è chi continua a mettere ‘paletti’». La risposta arriva da Città Sant’Angelo, nel Pescarese, contattando il numero indicato per la Camuzzi Costruzioni srl: siamo al termine della prima consiliatura a guida Latini – ancora non è chiaro se ci sarà la seconda – ed il quinquennio si chiude senza soluzione per l’area tra via Lombardia e piazzale Bosco per un totale di poco inferiore ai 14 mila metri quadrati tra porzione coperta e scoperta.

Resta lo stallo

Tra la vecchia procedura esecutiva mobiliare del 2013 – se ne è occupato il custode giudiziario Massimo Bortone, da quanto risulta è stato trovato un accordo trale parti e il giudice ne ha disposto la chiusura –, i problemi nel dare corpo al progetto lanciato nel 2014 dal Comune e le proteste dei residenti della zona per il degrado non si riesce ad uscirne. L’intervento è privato ma con evidenti connotazioni di natura pubblica considerando l’area e soprattutto i punti di interesse vicini, in primis la stazione ferroviaria. Proprio per questo motivo di recente si era parlato della realizzazione di una strada a scorrimento nei paraggi per migliorare la viabilità. Tutto il resto è noto e, a giudicare dal corso degli eventi che in origine hanno riguardato la Progeco srl, bello che saltato. Che si fa dunque?

Un decennio senza nulla di concreto

Il ‘buco’ urbanistico – di tanto in tanto c’è qualcuno che continua ad entrarci, d’altronde se andasse tutto bene non ci sarebbero le ordinanze e soprattutto gli allarmi dei residenti – rimane. Da ricordare che il via libera alla demolizione degli edifici esistenti risale al 2016 per poi procedere con lo sviluppo della piastra commerciale da tre mila metri quadrati, una torre futuristica da quindici piani con destinazione direzionale e le opere di urbanizzazione con la realizzazione di oltre 1.300 posti auto. E pensare che l’intervento di riqualificazione per l’area ex Camuzzi fu presentato nel febbraio 2014 dall’allora assessore all’urbanistica Marco Malatesta: «Nel giro di due anni si andrà a recuperare un’area a forte degrado cittadino, che in questi anni ha creato seri problemi di ordine pubblico». È trascorso poco meno di un decennio e si è ancora al palo.