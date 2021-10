Terni, ex convento Colle dell’Oro: crolla solaio, due feriti

Due giovani feriti – un ragazzo ed una ragazza provenienti da Roma, hanno riportato fratture a braccia e gambe ma non sono in condizioni gravi fortunatamente – ed estratti dai vigili del fuoco del comando provinciale di Terni. Questo il risultato di un incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì all’interno dell’area dell’ex convento di Colle dell’Oro: da ciò che si apprende le persone coinvolte si trovavano sul luogo – come noto la struttura è pericolante – in cerca di siti antichi da fotografare e pubblicare. Per tutti gli accertamenti e le verifiche del caso procede la polizia di Stato. L’immobile è di proprietà comunale (è tra i beni alienabili per un valore di oltre 1,7 milioni di euro) e di recente era tornato al centro dell’attenzione per la proposta rivolta al presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, di svilupparci la clinica privata legata al progetto del nuovo stadio.

Seguono aggiornamenti