Terni, ex convento San Pietro: ‘svelati’ i sette alloggi Ater. «Bellezza unica e alta qualità»

Ci è voluto più tempo del previsto ma i lavori di riqualificazione dell’ex convento di San Pietro, in centro a Terni, sono conclusi. Martedì mattina Ater Umbria ha consegnato i sette alloggi locati a canone concordato realizzati: l’edificio è di proprietà comunale ed in parte è stata acquisita dall’Azienda territoriale regionale per sviluppare gli appartamenti, la restante è di palazzo Spada ed è destinata a ‘servizi di interesse comune. Un recupero da 2,8 milioni di euro tra fondi Ater (poco meno di 1,9 milioni) e Regione (954 mila euro).

Svelamento

L’intervento ha previsto il miglioramento statico dell’edificio e il cambio di destinazione d’uso dei piani primo e secondo e dell’altana. «Gli alloggi sono dotati di zona soggiorno con angolo cottura, una/due/tre camere da letto, uno o due bagni più spazi di disimpegno. Sono stati previsti tutti gli accorgimenti per evitare dispersioni termiche e dalle altre norme vigenti in materia», spiega Ater. La realizzazione è a firma dell’Rti composto da Veneri srl unipersonale e Castellani&Gelosi srl. «Ater ha concluso un lavoro molto importante, si tratta di un recupero molto bello – le parole dell’assessore regionale Enrico Melasecche – che riguarda un immobile dove fino a tre anni fa c’erano ingenti quantità di guano di piccione, era abbandonato a se stesso, in una zona residenziale molto popolata. Abbiamo realizzato una riqualificazione di uno spazio fondamentale a Terni. Sette famiglie finalmente entrano in questo luogo che è di una bellezza unica. È importante che Ater recuperi palazzi storici evitando il consumo di nuovo suolo. Oggi è una giornata di grande soddisfazione per tutti».

Alta qualità

«Siamo molto contenti. Dobbiamo ricordare – le parole del numero uno di Ater, Emiliano Napoletti – quale era la situazione qui. Per anni, per oltre un decennio, è stato tutto fermo, la situazione era diventata particolarmente pesante. La scelta di portare avanti un intervento con il supporto di Regione Umbria è stata fondamentale per restituire un’area importante nel cuore della città, dove da tempo non si vedevano interventi di questo livello estetico, qualitativo e funzionale. La cosa più importante è che oggi consegniamo appartamenti di alta qualità, capaci di buone performance anche in campo energetico. Il palazzo tornerà a vivere integrato nel tessuto cittadino in modo coerente e funzionale. Attraverso Ater la Regione è riuscita a mettere a disposizione di nuovo un ambito essenziale, che segnerà non solo un’importante parte di servizio e supporto, ma anche, e direi soprattutto, la possibilità di una prova effettiva della riqualificazione che si sta portando avanti tutta l’Umbria e anche a Terni, con forza e determinazione». Presente anche il direttore di Ater Marco Larini e alcuni funzionari.

