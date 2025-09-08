di S.F.

Ex scuola elementare di Piediluco, parte il tentativo del Comune di concederla con modalità valorizzazione. C’è la firma sul bando per l’edificio articolato su due piani da 700 metri quadrati di superficie complessiva e terreno pertinenziale da 970 mq.

Si tratta di un fabbricato realizzato nel 1911 ed ornato – come si ricorda nel documento – sulla facciata principale/laterali da dipinti di Antonino Calcagnadoro. Di conseguenza è stato dichiarato di interesse culturale da parte del ministero per i beni e le attività culturali. «Per il vincolo, è necessaria l’autorizzazione alla concessione da parte della competente direzione regionale, che verrà richiesta al momento dell’aggiudicazione provvisoria».

La concessione avrà durata massima di 50 anni e, in ogni caso, bilanciata rispetto al periodo di raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario. Il canone annuo a base d’asta è fissato a quota 6 mila euro l’anno e gli interventi previsti dal proponente dovranno essere ultimati entro due anni dal verbale di consegna.

Il ‘peso’ della valutazione sarà diviso tra offerta qualitativa (80 punti, riqualifcazione del territorio, sostenibilità e ipotesi di riuso) e quantitativa (20, canone e durata). Ad occuparsene sono il dirigente Federico Nannurelli e il funzionario con elevata qualificazione Angelo Baroni.