Si era visto negare dalla direzione del carcere di Terni – l’ultimo diniego risale allo scorso giugno – la possibilità di svolgere colloqui intimi con la propria moglie all’interno della ‘stanza dell’affettività’ istituita ad aprile. Colloqui richiesti in base alla sentenza 10 del 2024 della Corte Costituzionale, «anche per avanzare un progetto di genitorialità altrimenti preclusogli dalla detenzione».

Un rifiuto, quello del carcere, motivato anche in ragione del fatto che lui, detenuto campano di 32 anni ristretto nella sezione alta sicurezza 3, nel 2023 era stato trovato in possesso di un telefono cellulare. E la moglie è figlia di un uomo «inequivocabilmente inserito in vicende di criminalità organizzata, anche insieme al genero», ovvero il marito della donna. Incontri che, senza il controllo «visivo e auditivo», per la direzione della casa circondariale, avrebbero potuto rappresentare un elemento di criticità.

Contro quella decisione, assistito dall’avvocato Francesco Mattiangeli, il 32enne ha presentato reclamo all’ufficio di sorveglianza di Spoleto e il magistrato competente, Fabio Gianfilippi, lo ha accolto. Oltre a rimarcare la buona condotta del detenuto nei mesi successivi il ritrovamento del telefono, nei quali aveva anche conseguito il diploma di maturità, nella sua ordinanza il magistrato sottolinea come lo stesso intrattenga già colloqui con la moglie, controllati a vista dal personale del carcere.

«Se una comunicazione illecita dovesse essere trasmessa all’esterno tramite il familiare – si legge nell’atto – ciò potrebbe accadere già con i colloqui ordinari». E in relazione ai colloqui intimi, «il familiare e la persona detenuta sono sottoposti ai controlli e alle perquisizioni nei limiti indicati dalla legge». In definitiva per il magistrato di sorveglianza «consentire i colloqui ordinari e non quelli intimi, compromette l’esercizio di un diritto e non sembra innalzare in misura proporzionata il livello di sicurezza che si garantisce».