Uniti nella solidarietà: il risultato è ancora una volte eccellente. Lo dimostra la donazione effettuata venerdì mattina al reparto di pediatria dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Si tratta di due fonendoscopi e di un oftalmoscopio acquistati grazie all’impegno della famiglia Roncetti – con le offerte raccolte durante i funerali della loro adorata mamma -, di Gino e Laura in ricordo di Isabella – la dolcissima figlia volata in cielo troppo presto – e dall’associazione Gene Piga contro le malattie rare, presieduta da Caterina Boria. Una sinergia che ha permesso di far compiere alla pediatria di Terni un nuovo passo avanti, per la cura e l’assistenza a tutti i piccoli pazienti.