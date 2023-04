Terni: «Fare luce sullo stato di inquinamento dell’aria». C’è la petizione ‘europea’

«La petizione chiede al comune di Terni di fare luce sullo stato di inquinamento dell’aria a Terni, subito dopo l’incendio dei rifiuti e sui piani degli enti preposti per contrastare l’inquinamento nella conca ternana». L’input è di Europa Verde ed è stato approvato dal Parlamento europeo: scatta la possibilità di sottoscrizione come annunciano Francesca Arca (portavoce provinciale EV Terni) e Marta Rondi, entrambe dell’esecutivo regionale EV.

La petizione

«Annunciamo con piacere che la petizione presentata sulla piattaforma del Parlamento Europeo riguardante l’inquinamento della città di Terni, Italia, è stata accettata ed è ora possibile sottoscriverla. La petizione, presentata da Europa Verde Umbria, si concentra – spiegano – sugli incendi avvenuti a Terni negli ultimi anni, in particolare modo quello del 20 febbraio 2022 che è scoppiato nella città di Terni in impianti legati alla filiera dei rifiuti e del riciclo, gestita dalla società Ferrocart. Come promotori abbiamo sottolineato che la conca ternana ha tristi primati in tema di inquinamento, evidenziando il superamento dei valori di concentrazione di nichel nell’aria e dei valori relativi alle Pm10 e all’ozono. Inoltra ricorda che nella legge di conversione del decreto Sicurezza (legge 132/2018), ai gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, si impone l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna. Pertanto, si chiede al Comune di Terni di predisporre le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti».

Rifiuti urbani

«Il sindaco di Terni e il consiglio comunale – proseguono Arca e Rondi – sono i responsabili della condizione di salute della popolazione del loro territorio e il comune di Terni ha il compito di concorrere alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti oltre che le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Pertanto, contestiamo il piano regionale dei rifiuti, che prevede a Terni il maxi impianto fanghi dai depuratori di tutta l’Umbria. Questa petizione europea, quindi, è un primo tassello per la battaglia contro l’impianto fanghi. Come ‘Europa Verde’ continueremo a chiedere alle autorità competenti di prendere seriamente in considerazione questa petizione e di agire immediatamente per contrastare l’inquinamento nella città di Terni.