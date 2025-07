Altro ribaltone in casa Fratelli d’Italia a Terni. Si è infatti dimessa da capogruppo in consiglio comunale – lo era da novembre 2024 – Elena Proietti Trotti: ora, salvo sorprese, a ‘scaldarsi’ per il ruolo è Roberto Pastura. Giocoforza il favorito è lui visti i recenti accadimenti.

NOVEMBRE 2024, ELENA PROIETTI TROTTI CAPOGRUPPO FDI

«Questa mattina – le parole dell’ex assessore al turismo, presente lunedì in III commissione per l’atto sulle corsie del camposcuola – ho rassegnato le mie dimissioni da capogruppo di fratelli d’Italia in consiglio comunale, imminenti impegni lavorativi non mi permetteranno di svolgere al meglio questo importante ruolo di garanzia e controllo per la nostra amata città. Rimango saldamente al mio posto di consigliere comunale di fratelli d’Italia grazie al mandato che tanti cittadini mi hanno dato l’onore di poter svolgere;la mia città ,la mia gente sono e saranno sempre la priorità della mia azione politica».